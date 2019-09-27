Slimani: Beni Falcao'yla karşılaştıramazsınız

Monaco'nun yeni golcüsü İslam Slimani, Galatasaraylı Falcao ile kıyaslanmasından rahatsız olduğunu dile getirirken ''Ben buraya Falcao'yu unutturmaya gelmedim. Onun burada yaptıklarıyla beni karşılaştıramazsınız" dedi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve bu yaz Monaco'ya transfer olan Islam Slimani, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu.

''Buraya Falcao'yu unutturmaya gelmedim''

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Slimani, "Zamanla daha verimli olacağız. Hocam benim özelliklerimi ve sahada beni nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Bir oyuncu için bu çok önemli. Hocam bana güvenebileceğini biliyor. Ben buraya Falcao'yu unutturmaya gelmedim. Onun burada yaptıklarıyla beni karşılaştıramazsınız" dedi.

''Galatasaray'da oynamak istedi''

Sport-Express'e konuşan Monaco 2. Başkanı Oleg Petrov, "Falcao'nun transferine engel olmak hiçbir işimize yaramayacaktı. Kendisi Galatasaray'da oynamak istedi. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi çok istedi. Bu nedenle onu takımda tutmamız imkansızdı" dedi.