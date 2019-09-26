Volkan Demirel Türk Telekom'da nerede oturacak? İki ihtimal var

Volkan Demirel, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Türk Telekom Stadı'na gidecek mi? Volkan, derbiye giderse nerede oturacak? Volkan için ihtimal var.

Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her iki cephede de dev maç için hazıklıklar devam ederken, futbolseverler tarafından yanıt arayan sorular var. Onlardan biri de Volkan Demirel'in durumu.

Bu sorunun yanıtını hemen verelim. Fenerbahçe cephesi, henüz Galatasaray deplasmanına Volkan Demirel ile birlikte gidip gitmeme konusunda karar vermiş değil.

Tribünde olmayacak

Fanatik'te yer alan habere göre; kesin olan şu ki, Volkan Demirel Türk Telekom Stadyumu'nda tribünde olmayacak. İki ihtimal var; ya Türk Telekom'a giden kafilede yer almayacak ya da takımla birlikte gidip, 90 dakikayı soyunma odasından takip edecek.

Fenerbahçe kulübesinde yer alamıyor

Bu kararın da maç sabahı verilmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Volkan Demirel henüz yeterliliği olmadığı için Fenerbahçe kulübesinde yer alamıyor.