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İstanbul depremine yakalanan TRT muhabirinin tavrı şaşırttı

İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anında bir röportajda olan TRT muhabiri Sezen Ceceli Köse'nin sakinliği ise herkesi şaşırttı.

Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Deprem sonrası tüm İstanbullular sokaklara dökülürken o anlarda röportaj yapan TRT muhabiri tüm sakinliğini korudu.

Konuk kaçtı o oturdu
TRT Haber muhabiri Sezen Ceceli Köse, deprem yaşanırken Kapalıçarşı'nın en tanınmış gümüş kakma ustalarından Agop İnyapan ile röportaj yapıyordu. Depremi anbean hisseden İnyapan olay yerinden koşarak uzaklaşırken muhabir Sezen Ceceli Köse, sakinliğini koruyarak oturduğu yerden kalkmadı.

Ne olmuştu?
İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi.

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