Deprem seminerinde depreme böyle yakalandılar

Hızlıca otelden dışarı çıktılar: Barış, burada depremle ilgilenen AFAD'dan, rasathaneden görevliler, hocalar bulunduğuna işaret ederek, "Onların tepkileri gayet normaldi. Depremin sarsıntısında uzak olduğunu biliyoruz. Bizim davranışlarımız normaldi ama gençler, eğitim almamış gençler maalesef hemen hızlıca otelden dışarı çıktılar." ifadesini kullandı.