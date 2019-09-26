HABER /  YEREL

Şanlıurfa'da düğünde maganda dehşeti 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya ateş eden maganda davulcu ile düğünde halay çeken bir genci vurdu. Davulcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Küçük Mutlu Mahallesi'nde yaşanan olayda; iddiaya göre, halay çekildiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düğünde silahla havaya ateş açıldı. Seken mermilerin başına isabet ettiği düğün davulcusu Yılmaz Sağın (30) ve halayda oynayan Hüseyin D. (16) yaralandı.

Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan davulcu Yılmaz Sağın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Hüseyin D.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri düğün sahibi ile havaya ateş ettikleri belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Davulcu ile yaralının kimin silahından çıkan kurşunlarla vurulduklarını belirlemek için çalışma devam ediyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul depreminde canını hiçe sayan işçiye ikramiye
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay açıkladı
İstanbul depremi sonrası UMED'den sosyal medyada manipülasyona karşı uyarı
Balıkesir'de şehir eşkıyaları polise saldırdı
Mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama geldi
Deprem İstanbul'u şoka soktu! Prof. Naci Görür dün hepsini söylemişti!
ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da 5 katlı bina çökme tehlikesi yüzünden boşaltıldı
Rusya’dan ABD yaptırımına tepki
MSB açıkladı! Hakkari’den acı haber geldi
Sancaktepe’de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldı
Depremin ardından İstanbul trafiğinde son durum
NTV canlı yayında deprem anı kamerada! Seda Öğretir konuşmakta güçlük çekti
Yorumlar