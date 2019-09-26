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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay valilik binasında İstanbul'da yaşanan depreme ilişkin açıklama yaptı. Okulların tatil olup olmayacağına ilişkin "Okulların kapanmasını gerektirecek bir bulguya rastlanmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

''Deprem anından itibaren tüm birimlerimiz teyakkuza geçti. İstanbul halkımıza ve Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum.

Ciddi bir hasar ve can kaybımımın olmaması, fazla sayıda yaralımımızın olmaması nedeniyle rahatız. Bunu da fırsata dönüştürelim istedik. Bir taraftan depremi yönetirken, bir taraftan da geleceğe ilişkin hazırlıklarımızı gözden geçirme fırsatı vermiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planımız var. Bir afet olduğunda anında bu devreredir bu. Anında görevlendirilen tüm birimlerimiz sıfırıncı dakikadan itibaren harekete geçer. Vatandaşlarımımızın da biraz daha kendilerini güvende hissetmemeleri için, bu güven kamu hazırlığıdır, bireysel bazda da kendilerine düşen hazırlığı yapmaları konusunda çağrımız olacak.

Haberleşme hizmet grubumuz, arama kurtarma, ulaştırma, beslenme, barınma, altyapı hizmetlerimiz, güvenlik ve trafik hizmet grubumuz, tahliye, enerji, sağlık, enkaz kaldırma gibi birçok alanda mevcut.

172 İhbar aldık

İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili 172 ihbar aldık. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Sadece bir tanesini ifade etmek istiyorum. Silivri Devlet Hastanesi'nde de yapılan çalışmalar sonucunda bina kullanılabilir, afete dayanıklı raporu sunuldu. Bahçelievler'de 2 binanın tahliyesi sözkonusu. Avcılar'da bir minare yıkıldı.

Okullar tatil olacak mı?

Son durum itibariyle Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız rapora göre 28 kişiye müdahale talebiyle müdahale edildi, 2 kişi kırık nedeniyle hastanede kaldığı ve 2 kişinin de gözlem nedeniyle de hastanede kalacak.
Yarın okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık. Yarın okullarımız açık olacaktır.''

 

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