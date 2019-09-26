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Rusya’dan ABD yaptırımına tepki

Anadolu Ajansı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Rusya’daki bazı firma ve şahıslara yönelik aldığı yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

Bu politikaların, ABD’nin Rusya’ya yönelik yürüttüğü yaptırım politikasının devamı olduğunu vurgulayan Verşinin, “Bu, kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşündüğümüz tek taraflı yaptırımlar temelinde eski Amerikan politikasının bir devamıdır” ifadelerini kullandı.

ABD’nin yeni yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Suriye’de bulunan Rus Silahlı Kuvvetlerine uçak yakıtı sağlayan yapıya dahil olduğu gerekçesiyle Rusya’ya ait 5 gemi, bir şirket ve 3 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.

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