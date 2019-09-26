Sancaktepe’de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldı

SANCAKTEPE ’de 2 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Binadaki vatandaşlar belediye ekiplerince tahliye edildi.

İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5.7 olarak açıkladı. AFAD ise depremin 5.8 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.



Sancaktepe Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında deprem nedeniyle çatlaklar meydana geldi. Olay yerine Sancaktepe Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu binanın sakinleri belediye ekiplerince dışarı çıkartıldı.