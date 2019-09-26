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'Köprüde halat koptu" söylentisini yayanlara inceleme başlatıldı

İstanbul'da yaşanan Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilişkin sosyal medyada "Köprüde halat koptu" ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafı yayanlara inceleme başlatıldı.

Söz konusu paylaşım kamuoyunda tepki çekerken, ortaya atılan o fotoğraf üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından açıklama yapılmış "Deprem sonrası Boğaziçi'ndeki 3 köprüde de yapısal sorun olmadığı belirlendi" denmişti.

Dedikodu yayanlara yönelik çalışma başlatıldı

Twitter'dan yayılan fotoğraf üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce, köprünün zarar gördüğü dedikodularını yayanlara yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya üzerinden yayılan dedikodu üzerine çok sert tepki göstererek "Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu' Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

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