Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha

Son depremler... İstanbul'da bir son dakika depremi daha yaşandı. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında, Kandilli'ye göre 4.3, AFAD'a göre ise 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Silivri açıklarında meydana gelen 5,7’lik depremin ardından artçı depremler gelmeye devam ediyor. Silivri açıklarında 18.39'da 3.5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliğinin yaklaşık 14.8 km olduğu açıklandı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.



Kandilli depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 12.7 km olarak açıkladı.