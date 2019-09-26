Balıkesir'de şehir eşkıyaları polise saldırdı

Sosyal medyada dolaşan ve Balıkesir'de çekildiği ifade edilen görüntülerde şehir magandalarının yaşanan bir adli olay sonrası polise kafa tutup saldırmaya çalıştığı görüldü.

Balıkesir'de bir kişinin iki şehir magandası tarafından darp edildiği ve saldırıya uğradığı iddia edildi. Saldırıya uğrayan kişinin kardeşi olduğu anlaşılan kişi çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istiyor ve olayı şu şekilde anlatıyor;

''DARP !!!!! Olay pazartesi gecesi 24.09.2019 tarihinde balıkesir merkez de gerçekleşiyor. Bu iki kişi biz buranın abisiyiz diyerek SİLAH VE BIÇAK için elini beline atıp kaçarsan sıkarım diyip abimi öldüresiye yaralıyor ve kanala atmaya çalışıyor''