Özel araçta sigaraya ceza yasası ne zaman çıktı? Sürücüye ceza ne kadar

TÜRKİYE genelinde özel araçta sigara içme cezaları kesilmeye başladı. Vatandaş cezadan haberdar değildi. Peki özel arabada sigara içme yasağı ne zaman hangi yasayla geçti?

Özel araçların sürücü koltuğunda sigara içilmeyeceğine dair düzenleme 24 Mayıs 2014 tarihli. Bugüne kadar hiç uygulanmayan bu yasak için 25 Eylül 2019 itibariyle uygulanmaya başladı.

Özel araçta yolcuya ceza var mı?

Özel araçta sigara içme yasağı sadece sürücüyü kapsıyor yolcular buna dahil değil. Ancak otobüs ve minibüs gibi araçlarda hem sürücüyü hem yolcuyu kapsıyor.

Özel araçta sigara içme cezası ne kadar?



Özel araçta sigara içme yasağı kapsamında bir günde 5 bin 63 sürücüye para cezası kesildi. Bir günde kesilen cezaların tutarı 774 bin 639 liraya ulaştı. Özel araçta sigara içmenin cezası 153 lira olarak uygulanıyor.

Hukukçular yasak için ne diyor?

Özel araçta sigara içme yasağı 'kişisel hak ve özgürlüklere aykırı mı?' şeklindeki soruya Hukukçu Rezan Özdemir şu yanıtı verdi:





-Kural olarak kişinin özel aracı özel alandır. Ama dışarda seyir halinde olması sebebiyle de kamusal alanla temas eden bir alandır. Burada kanun net bir şekilde özel araçların sürücü koltuğunda sigara tüketilmesini yasakladığı için kabahatler kanunu uyarınca cezalar kesiliyor.