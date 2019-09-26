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Deprem İstanbul'u şoka soktu! Prof. Naci Görür dün hepsini söylemişti!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Naci Görür, bugün (26 Eylül) yaşanan merkezi üssü Silivri olan 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Görür salı günü yaşanan deprem sonrası da endişeli olduğunu dile getirmişti.

Salı günü yaşanan deprem sonrası Çekmece gölü altındaki faya dikkat çeken Naci Görür, bu kısmın en az 7.2 büyüklüğündeki depreme gebe olduğunu söylemişti. İstanbul'da bugün yaşanan ve şiddeti 5.8 olarak açıklanan deprem sonrası ise akıllara Görür'ün açıklamaları geldi.

5.8'lik deprem İstanbul'da endişeyi arttırdı

İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5.7 olarak açıkladı. AFAD ise depremin 5.8 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssü Silivri açıkları olarak duyuruldu. Salı günü meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem de aynı noktada olmuştu. 

Deprem sonrası 'Keşke haklı çıkmasaydım' dedi

Prof. Dr. Naci Görür'ün salı günü yaşanan depreme ilişkin kaygılarını dile getirmesinin ardından yaşanan 5.8'lik deprem endişesini de haklı çıkardı. Görür sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

''Değerli takipçilerim, geçmiş olsun. Hatırlarsanız dünkü depremin sıkıntılı olduğunu söylemiş huzursuz olduğumu belirtmiştim. Küçük bir deprem de olsa büyük deprem beklediğimiz fay kolunun batı ucunda olması nedeniyle bu koldaki dinamikleri etkiliyebileceğini açıklamıştım.

Risk artmış olabilir

Keşke haklı çıkmasaydım. Sanıyorum şimdi risk daha da artmış olabilir. Hepimiz ve yöneticilerimiz daha da dikkatli olmalıyız. Evimizde gerekli önlemleri almalıyız. Sizden ricam herkes bu tweeti retweetlesin. Daha sonra evde ne yapmamız gerektiğini yazacağım, sağlıcakla kalın''

Salı günü yaşanan deprem sonrası neler söylemişti?

4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "(salı günü olan deprem) denklem konum ve büyüklük olarak rahatsız etti, çok dikkatli olmalıyız' demişti. Görür şunları söylemişti:

En az 7.2 büyüklüğünde deprem üretir
-Orta çukurlukla Çekmece gölleri arasında uzanan fay kolu ilk kırılmasını beklediğimiz faydır. 70-75 km uzunluktadır, kırıldığında en az 7.2 büyüklüğünde deprem üretir. Bu kol kilitlenmiştir. Yani hiçbir hareket belirtisi ve üzerinde deprem yoktu. Bu kol enerji biriktiriyordu. Onun için ilk bunun kırılacağını düşünüyorduk.

7.2'lik depremi tetikleyebilir mi?
Salı günü olan deprem işte bu kolun en batı ucunda, yani orta çukurluğun hemen doğusunda oldu. Bu nedenle dikkate alınması gereken bir deprem. Söz konusu kolu belli ölçüde etkileyebilecektir. Gerçi olan deprem 4.6 büyüklüğündedir. Açığa çıkarttığı enerji söz konusu koldaki depremi tetikleyebilir mi soru işareti. Ama bu koldaki gerilimi daha da artırdığı kesin.

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