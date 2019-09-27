Turizm Yasası’na batan İngiliz şirket Thomas Cook ayarı! Mağduriyetleri giderildi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasıyla ilgili sigorta sisteminin devreye girerek, turistleri mağduriyetten kurtardığını belirtti.

Aynı sistemin Türkiye için de uygulanması gerektiğini belirten Bağlıkaya “Tüketiciler açısından bir sıkıntı yok. Medeni ülkelerde sigorta sistemleri var. Gördüğünüz gibi yolcularını alıyorlar, götürüyorlar. Bizim, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla hazırladığımız yasa tasarısında da aynısı var. Biz Türk vatandaşlarının da bu haklardan yararlanması için bu tür yasaların Türkiye’de de Avrupa Birliği’ne uygun şekilde çıkartılmasını bekliyoruz. Yasamız hazır bekliyoruz. Bizde de bu tür istenmeyen olaylar yaşandığında tüketiciler artık güvence altında olmalı. Böyle bir düzene geçiyor olmamız lazım” dedi.

'İmzalar atılmalı '

Firuz Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığının alması gereken bazı tedbirler olduğunun altını çizerek ;unları söyledi: “En önemli tedbir şu, yurt dışında tur operatörlüğü yapan firmaların Türkiye’de sorumlu bir firma olmadan iş yapamamaları lazım. 100 milyonlarca dolarlık ve Euro’luk alacaklar var, karşıda firma yok. Nerede firma? İngiltere’de, dünyanın bir yerinde kurulmuş. Böyle olmaz. Sektör zaten 2016-2017’de zor dönemden geçti. Tedbirlerimizi almamız, gerekli yasal düzenlemeleri buna göre yapmamız lazım. Türkiye’de bu tür firmaları temsil edenlerin aynı zamanda sorumlu da olması lazım. Otel kontratlarına, tedarikçi kontratlarına Türk muhatapların da imza atıyor olması lazım.”

SunExpress’ten yolcular için ek sefer

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasını açıklanmasından sonra, turizm akışının sürdürülmesini desteklemek ve yolcuların mağduriyeti gidermek için Antalya ile Londra arasında ek uçuş başlattı. SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade yaptığı açıklamada, mevcut durumdan etkilenen yolculara cazip şartlarda evlerine dönme imkanı sunduklarını belirtti. Yolcuların sunexpress.com aracılığıyla Antalya- Londra arası uçuşlar için 148,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla rezervasyonlarını yaptı.

'Yine geleceğiz'

Bu arada İngiliz turistler, gördükleri misafirperverlikten dolayı Türkiye’den mutlu ayrıldı. İngiliz turist Stephen Yorke “Biz Türkiye’den vazgeçemeyiz” dedi. Turistlerden Josephine Maher de “Tatilimiz mükemmeldi. Önümüzdeki yıl yine geleceğiz” diye konuştu.