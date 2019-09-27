HABER /  YEREL

İstanbul’da gece boyunca 40 artçı deprem meydana geldi

5.8 şiddetindeki depremin ardından İstanbul gece yarısından itibaren en büyüğü 3.2 olan 40 artçı depremle sarsıldı.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 depremin ardından onlarca artçı oldu. İstanbul'da saat 23.20 sularında 3.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşların da hissettiği bu deprem sonrası ise gece yarısından itibaren 40 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Yaşanan artçıların en büyüğü 3.2 şiddetinde olurken bu sarsıntılar sabaha kadar devam etti.

İstanbul'da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem oldu. Son 1 saat içinde çeşitli büyüklüklerde deprem olurken 23.20 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğu açıklandı.

Deprem denizde meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.

Sabah saat 07:04'te son artçı deprem 

Bu depremin ardında gece yarısı itibariyle sabah saat 7: 23'e kadar İstanbul'da40 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu artçıların en büyüğü ise 3.2 olarak kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbullular deprem endişesiyle geceyi dışarda geçirdi! Sahiller parkla cami bahçeleri doldu taştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de takvim işliyor
Şanlıurfa'da düğünde maganda dehşeti 1 ölü 1 yaralı
Mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama geldi
Deprem İstanbul'u şoka soktu! Prof. Naci Görür dün hepsini söylemişti!
Balıkesir'de şehir eşkıyaları polise saldırdı
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Özel araçta sigaraya ceza yasası ne zaman çıktı? Sürücüye ceza ne kadar
İstanbul depremi sonrası sosyal medya uyarısı Deprem olacak ses kaydı
İstanbul depreminde canını hiçe sayan işçiye ikramiye
Bursa'da su satan küçük kızın hayatı bir anda değişti
Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha
Manchester United taraftarı model yatak pozuyla takımına başarılar diledi!
Yorumlar 2 yorum