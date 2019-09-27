İstanbul’da gece boyunca 40 artçı deprem meydana geldi

5.8 şiddetindeki depremin ardından İstanbul gece yarısından itibaren en büyüğü 3.2 olan 40 artçı depremle sarsıldı.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 depremin ardından onlarca artçı oldu. İstanbul'da saat 23.20 sularında 3.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşların da hissettiği bu deprem sonrası ise gece yarısından itibaren 40 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Yaşanan artçıların en büyüğü 3.2 şiddetinde olurken bu sarsıntılar sabaha kadar devam etti.

İstanbul'da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem oldu. Son 1 saat içinde çeşitli büyüklüklerde deprem olurken 23.20 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğu açıklandı.

Deprem denizde meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.

Sabah saat 07:04'te son artçı deprem

Bu depremin ardında gece yarısı itibariyle sabah saat 7: 23'e kadar İstanbul'da40 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu artçıların en büyüğü ise 3.2 olarak kaydedildi.