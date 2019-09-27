Olumlu seyir devam ediyor mu? Dolar kuru bugün ne kadar? 27 Eylül 2019

Dolar/TL'de hafta başında ABD ile ilişkilere yönelik olumlu beklentilerle başlayan iyimser seyir TCMB'nin bundan sonraki faiz indirimlerinin sınırlı olacağı beklentisiyle devam ederken, kur bu sabah güne 5.68 seviyesinin hemen altında başladı.

ABD’nin Türkiye’ye iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtildi. Bu gelişme sonrası dolar kurunda olumlu hava başladı.

Uysal'ın faiz mesajları

Uysal ise para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli kullandıklarını açıkladı. TCMB Temmuz ayında 425 baz puan Eylül ayında ise 325 baz puanlık iki faiz indirimine gitti. Banka 12 Eylül’deki son faiz kararı metninde bundan sonraki faiz adımlarının daha sınırlı olabileceği yönünde sinyal vermişti.

Dolar kuru bugün ne kadar?

27 Eylül 2019 Cuma günü dolar 5,67 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,19 TL’de yer alıyor.

Dün piyasalar nasıl kapandı

Dün güne yüzde 0.29 artışla 102 bin 913 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 913 puanı ve en yüksek 103 bin 120 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.66 düşüşle 101 bin 940 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.79 artışla 148 bin 417 puanda başladıktan sonra, en düşük 145 bin 580 puanı ve en yüksek 149 bin 94 puanı gördükten sonra, yüzde 1.12 düşüşle 145 bin 609 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.12 düşüşle yüzde 14.07’ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.21 düşüşle yüzde 14.17 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6484 lira ve en yüksek 5.6967 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında,

euro en düşük 6.1848 lira ve en yüksek 6.2465 lirayı gördükten sonra, 6.20 - 6.21 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9842 lira ve en yüksek 7.0508 lirayı gördükten sonra 7.0 – 7.01 lira aralığında işlem gördü.