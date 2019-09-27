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İstanbul 5.8'lik depremle sarsıldı! Özkök'ten yıkılan minareler tepkisi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul'u sarsan 5.8'lik depremde Avcılar ile Sarıyer'de yıkılan minareler için "Bence onartmayalım o minareyi, nasılsa yan mahalleden bir başkası çıkacak, elli metre öteye bir cami daha yaptıracak" diye konuştu.

5.8'le sallanan İstanbul dün deprem gerçeğini bir kez daha hatırlamış oldu. Deprem 6 hafif yaralı ve 12 hasarlı bina ile atlatılmış oldu. Can ve mal kaybı olmadı. Ancak minaresi çöken camiler tartışma yarattı.

"Sakın ola bu minareyi onartmayın ölçü olsun" başlıklı yazısında Özkök, şu ifadelere yer verdi:

"Güvenlik sorunudur. Buyurun ilk sonucu"

Özellikle İstanbul’da başlayan, 60-70 metrelik orantısız, ölçüsüz minare furyası sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda bir güvenlik sorunudur. Buyurun ilk sonucu.

"Hep öyle dursun"

Bence onartmayalım o minareyi... Hep öyle dursun... Nasılsa yan mahalleden bir başkası çıkacak, elli metre öteye bir cami daha yaptıracak... Hiç olmazsa estetik, fizik, mekanik bir ölçü olur.

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