Kamu personellerine tebdili denetim geliyor!

Kamu personelleriyle ilgili önemli bir düzenleme yapılıyor. Kamu hizmetlerinin, gereği gibi yerine getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla tebdili denetim yapılacak.

Kamuda çalışan personelin hizmetinden memnun olmayan vatandaşların şikayetleri artınca, yeni bir düzenleme getiriliyor.

Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" taslağında; etkin, verimli, hesap verebilir, beyanı ve memnuniyeti esas alan ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturulması için alınacak tedbirlerle yer verildi.

Kamu kurumlarının tüm kurumsal yapı ve hizmet süreçleri gözden geçirilecek. Katma değer üretmeyen birimler kaldırılacak. 1 Ocak 2020 yılında yürürlüğe girmesi hedeflenen taslağa göre, tüm kamu kurumları yeni uygulamalara 6 ay içinde hazır hale gelecek.

Tebdil denetimleri olacak

Buna göre; kamu hizmetlerinin, gereği gibi yerine getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla tebdili denetim yapılacak.

Denetleyen kişi gizli olacak

Denetleyen kişi, kimliğini gizleyerek vatandaş gibi kamu hizmetinden faydalanan rolüyle denetime çıkacak.

Dijital ortamlara geçilecek

Taslak ile kamu hizmetlerinin sunumunda başvuruların alınması, sonuçlandırılması, izlenmesi ve denetlenmesi süreçlerinin azami düzeyde dijital ortamda gerçekleştirilmesi de amaçlanıyor.