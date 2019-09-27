HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Enzo Roco'ya yol göründü

Şili basını, Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Enzo Roco ile yollarını ayıracağını yazdı.

Şili basını, Fikret Orman'ın istifa kararı almasıyla sarsılan Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddiaya yer verdi. Fikret Orman'ın istifa kararıyla sarsılan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın yanı sıra takımdaki bazı futbolcuların geleceği de belirsizliğini koruyor.

Söz konusu isimler arasında yer alan Şilili stoper Enzo Roco hakkındaysa ülkesinden flaş bir iddia transfer iddiası geldi. AS gazetesinin Şili edisyonunda yer alan haberde Beşiktaş'taki mevcut krizin 27 yaşındaki savunmacıyla yolların ayrılması ihtimalini bir hayli güçlendirdiği belirtildi.

Satılık ya da kiralık gidecek
Gazete, mevcut sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Roco'nun satılık ya da kiralık olarak başka bir kulübe gönderilmesinin en makul seçenek olduğu yorumunda bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı çok sert çıktı: Depremde bir halta yaramıyorsanız ne zaman yarayacaksınız?
İstanbul'da acil toplanma alanlarıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan korkutan açıklama
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sınavla memur alacak Başvuru şartları neler
Volkan Demirel Türk Telekom'da nerede oturacak? İki ihtimal var
İstanbul'da deprem oldu! Operatörler hizmet veremedi Telekom'dan anca açıklama geldi
İstanbul 5.8'lik depremle sarsıldı! Özkök'ten yıkılan minareler tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Zeljko Obradovic: Bizden daha iyi oynadılar
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Kamu personellerine tebdili denetim geliyor!
Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi imha planı hazır! İki isim 11'e dönüyor
Tolga Ciğerci: Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim
AFAD İstanbul depremi 5.8 büyüklüğünde merkez üssü Silivri
Yorumlar