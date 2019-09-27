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Zeljko Obradovic: Bizden daha iyi oynadılar

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e 79-74 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'i tebrik ederek sözlerine başlayan Obradovic, "Bizden daha iyi oynadılar. Özellikle üçüncü çeyrek maçın dönüm noktasıydı. Destekleri için taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Sezonun ne kadar zor olacağına dair net bir tabloyu da görmüş olduk." dedi.

"Bizim için sezon öncesi hazırlık zor bir dönemdi''
Takımın adaptasyon sürecine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Zeljko Obradovic, "Bizim için sezon öncesi hazırlık zor bir dönemdi. Milli takımlardan dolayı çoğu oyuncumuz yoktu. Ayrıca sakat oyuncularımız da vardı. Bu yüzden adaptasyon sürecine ihtiyacımız var. De Colo sadece iki antrenman yaparak sahaya çıktı. Milli takımlarından gelenler de sadece üç antrenman yapabildi. Tek yol, her gün sıkıca çalışarak daha da iyileşmek." ifadelerini kullandı.

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