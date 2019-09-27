MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist araç içinde etkisiz hale getirildi

İstanbul Başkanı Ekrem İmamoğlu: Deprem geç gelsin diye dua ettim

İstanbul'daki şiddetli depremden tarihi surlar da nasibini aldı

İntihara kalkışan kocayı polis ipten aldı karısı bakın ne dedi!

Fatih Altaylı çok sert çıktı: Depremde bir halta yaramıyorsanız ne zaman yarayacaksınız?