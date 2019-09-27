HABER /  GÜNCEL

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist araç içinde etkisiz hale getirildi

İnternet Haber

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekatıyla 2 PKK’lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK’lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi." denildi.

İlgili Haberler
Depreme yakalanan TRT muhabirinin sakinliği kameralara böyle yansıdı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbullular deprem endişesiyle geceyi dışarda geçirdi! Sahiller parkla cami bahçeleri doldu taştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı çok sert çıktı: Depremde bir halta yaramıyorsanız ne zaman yarayacaksınız?
İstanbul'da acil toplanma alanlarıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan korkutan açıklama
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sınavla memur alacak Başvuru şartları neler
Volkan Demirel Türk Telekom'da nerede oturacak? İki ihtimal var
İstanbul'da deprem oldu! Operatörler hizmet veremedi Telekom'dan anca açıklama geldi
İstanbul 5.8'lik depremle sarsıldı! Özkök'ten yıkılan minareler tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Zeljko Obradovic: Bizden daha iyi oynadılar
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Kamu personellerine tebdili denetim geliyor!
Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi imha planı hazır! İki isim 11'e dönüyor
Tolga Ciğerci: Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim
Çıplak pozu olay olan Ciciş Esra Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ'a bakın nasıl destek oldu
Yorumlar 1 yorum