MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist araç içinde etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekatıyla 2 PKK’lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK’lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi." denildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK’lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8XXug7wiw5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2019
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