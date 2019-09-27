HABER /  SPOR

Manchester United'dan Pochettino için 32 milyon sterlin

Manchester United, Tottenham menajeri Mauricio Pochettino'nun 32 milyon pound'luk serbest kalma bedelini ödemeyi planlıyor.

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Premier Lig'de 6 hafta sonunda zirvenin 10 puan gerisinde kalan Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu sallanıyor.

Eski başarılı günlerine geri dönmeyi arzulayan Kırmızı Şeytanlar, iddiaya göre Mauricio Pochettino'yu göreve getirmeyi hedefliyor.

Manchester United, Tottenham ile büyük başarılara imza atan ve 2018-19 sezonunda Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi finali başarısı gösteren Pochettino için gemileri yaktı.

Tottenham ile Premier Lig'de 6 haftada 8 puan toplayan Pochettino'nun kulübünde baskı altında olduğu ve Manchester United'ın bu durumu fırsata çevirmek istediği belirtildi.

32 milyon sterlin
Manchester United, sözleşmesinde 32 milyon sterlin'lik serbest kalma maddesi bulunan Arjantinli teknik direktör için bu ücretten kaçmak istemiyor. Kırmızı Şeytanlar, Pochettino konusunda  potansiyel bir anlaşma durumunda Tottenham'a 32 milyon sterlin ödeyecek.

La Liga tecrübesi var
Tottenham ile altıncı sezonunu geçiren 47 yaşındaki Pochettino, daha önce Southampton ve Espanyol'u çalıştırdı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı çok sert çıktı: Depremde bir halta yaramıyorsanız ne zaman yarayacaksınız?
İstanbul'da acil toplanma alanlarıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan korkutan açıklama
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sınavla memur alacak Başvuru şartları neler
Volkan Demirel Türk Telekom'da nerede oturacak? İki ihtimal var
İstanbul'da deprem oldu! Operatörler hizmet veremedi Telekom'dan anca açıklama geldi
İstanbul 5.8'lik depremle sarsıldı! Özkök'ten yıkılan minareler tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'daki şiddetli depremden tarihi surlar da nasibini aldı
Slimani: Beni Falcao'yla karşılaştıramazsınız
MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist araç içinde etkisiz hale getirildi
Beşiktaş'ta Enzo Roco'ya yol göründü
Zeljko Obradovic: Bizden daha iyi oynadılar
Diyarbakır'da kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu
Yorumlar