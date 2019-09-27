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Galatasaray'da derbi primi belli oldu

Galatasaray'da sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe maçının galibiyet primini 5 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray tüm planlarını Fenerbahçe zaferi üzerine kuruyor. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları, hafta boyunca Florya Metin Oktay Tesisleri’ne çıkarma yaparak hem futbolculara hem de teknik heyete tam destek veriyor. Yöneticiler, bugün de takım kampa girmeden önce tesislere ziyarette bulunacak.

Derbi primi 5 milyon euro
Bu ziyaret sırasında derbi primi açıklanacak. Tıpkı geçen sezon olduğu gibi, Fenerbahçe galibiyeti için belirlenen prim 5 milyon Lira olacak. Ayrıca futbolcuların tüm gecikmiş alacakları banka hesaplarına yatırıldı. Böylece oyuncuların motivasyonunun en üst seviyeye çekilmesi hedefleniyor.

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