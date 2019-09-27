Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi imha planı hazır! İki isim 11'e dönüyor

Yarın Fenerbahçe önünde çok önemli bir sınav verecek olan Galatasaray'da Fatih Terim imha planını belirledi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekibin orta saha kurgusu da oluşmaya başladı.

Belhanda maskeyle sahada olacak

Sabah'ta yer alan habere göre, çenesindeki kırık nedeniyle kısa bir süredir formasından uzak kalan Younes Belhanda, kendisi için hazırlanan özel maskeyle sahada olacak. Younes Belhanda dışında Steven Nzonzi de Galatasaray orta sahasında yerini alacak. Orta üçlü için son oyuncu konusunda ise Fatih Terim kararını verdi.

Seri-Lemina 11'de

İddiaya göre Terim, Jean Michael Seri ile Mario Lemina ikilisi arasında kararını verdi. Mücadeleye Mario Lemina ile başlamayı planlayan Terim, Gabonlu oyuncudan 60 dakika faydalanmayı amaçlıyor. Seri ve Ömer Bayram ikilisi de orta saha rotasyonu için maç kadrosunda yer alacak.

Üç yıldız sahada olacak

Öte yandan Yeni Malatyaspor deplasmanında Mariano, Feghouli ve Falcao'yu dinlendiren Fatih Terim, bu üç yıldızı da derbide sahaya sürecek.

İmha planı hazır

Tecrübeli hocanın ana hedefleri Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç olacak. Terim ilk olarak Fenerbahçe'nin pas istasyonu Emre'ye sürekli baskı kurmayı planlıyor. Bu şekilde tecrübeli yıldızın topla buluşma sayısı 85'lerden 50'lere çekilecek ve rakibin oyun planı bozulacak. Ardından sıra Vedat'a gelecek!

Servis yapmasını engelleyecek

Terim golcü futbolcunun özellikle sırtı dönük top alıp arkadaşlarına servis yapmasını engellemek istiyor. Başarılı hoca yapacağı bu iki hamleyle Fener'in topla oynama yüzdesini azaltacak.