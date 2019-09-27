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Adana İncirlik Hava Üssü'nde çalışan mühendise ByLock gözaltısı

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da İncirlik Hava Üssü'nde pist ve bina inşaat bakım-onarımda çalışan mühendis Abdulcabbar G. (35), cep telefonunda FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmada, İncirlik Üssü'nde pist ve bina inşaat bakım-onarım bölümünde çalışan mühendis Abdulcabbar G.'nin telefonunda terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması Bylock'un kurulu olduğunu tespit etti. Bu tespit üzerine polis, İncirlik Üssü'ne giderek zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyete getirilen ve kimya mühendisi olduğu öğrenilen zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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