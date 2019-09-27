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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İstanbul'da hasarlı bina sayısı 473

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yaptığı açıklamada ''AFAD hattına gelen hasarlı bina sayısı 473. Bu hasarlı binaların tamamı incelemeye alındı.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal’daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı yapılan toplantı öncesinde konuşan Fuat Oktay, deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 

''Hasarlı bina sayısı 473''
Oktay, tüm ihbarların incelendiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi ve şunları kaydetti:

"AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473. Bunların çoğu basit ölçekli, duvarında çatlaklar oluşan binalardan oluşmakta. Bu hasarlı binaların tamamı incelemeye alındı. Sonuç konut sahiplerine iletilmektedir. Hasar ihbarı yapılan 55 okul var. Tamamı kontrol edildi. 14 okul detaylı incelenecek. Bugün için tatil ilan edildi. 

34 vatandaş yaralı
Boşaltılan binalarda yaşayan vatandaşlarımız misafir edilmektedir. Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızın 10'unun tedavisine devam edilmekte. 24 vatandaşımız taburcu edildi. En büyüğü 4,1 olan 188 artçı yaşandı." 

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