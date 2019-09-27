West Ham United, Vedat Muriç için derbiye geliyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriç'i izleyecek.

Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden birisi haline gelen Vedat Muriqi'ye bir talip daha çıktı. Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Napoli ve Juventus gibi kulüplerin izlediği Vedat Muriqi'yi West Ham da takibe aldı.

İngilizler derbi için İstanbul'a geliyor

İngiliz yetkililerin derbide Vedat Muric'i izlemek için temsilci gönderecek. Vedat Muriqi, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden birisi oldu.