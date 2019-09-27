Nagehan Alçı deprem profesörlerine saydırdı uzman kılıklı şarlatanlar

İstanbul'da 5.8'lik deprem sonrası televizyon ekranlarında boy gösteren sayısız deprem uzmanlarıyla ilgili en sert eleştiri Habertürk yazarı Negahan Alçı'dan geldi.

İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu. Depremle ilgili akademisyenlerden televizyon ekranlarından yorum yağdı. Vatandaşın kafası hem karıştı hem de korkusu kat be kat arttı. Uzmanlara en sert eleştiri Habertürk yazarı Negahan Alçı, "Depremden değil, panikten korkun!" başlıklı köşe yazısında dile getirdi.

Halkın paranoyak olmasını nedeni uzman kılıklı şarlatanlar

Televizyonların uzman bulma yarışını eleştiren Alçı, halkın paranoyak hale gelmesinin nedeninin sorumlusunun 99’dan beri her depremin ardından ortaya çıkan uzman kılıklı şarlatanlar olduğunu yazdı.

Bunun adı bilgilendirme değil, korkutmadır!

İçlerinde gerçek bilim insanı sayısı bir elin parmaklarını geçmediğini savunan yazar, “Bu daha başlangıç. Çok daha kötüsüne hazırlıklı olunmalı” diyerek insanları depreme hazırlayamazsınız. Bunun adı bilgilendirme değil, korkutmadır! Ya da “İstanbul için artık risk yok” diyerek temelsiz bir gevşemeye de sebep olamazsınız. Bunun adı da sorumsuzluktur! Bu tip açıklamalarla İstanbul kurtulmaz. İstanbul, alınması gereken önlemleri soğukkanlı bir şekilde anlatarak kurtulur." ifadelerine yer verdi.

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı