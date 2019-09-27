Deprem nedeniyle İstanbul'da beyanname süreleri uzatıldı

İSTANBUL'da dün yaşanan deprem nedeniyle, muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin 30 Eylül'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

İstanbul'da meydana gelen 5.8’lik deprem nedeniyle, muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Talepler nedeniyle süre uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanunu'ndaki yetkiye dayanılarak, söz konusu ildeki mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Pazartesi günü sona erecek

Buna göre, mükellefler tarafından, dün gün sonuna kadar verilmesi gereken beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri pazartesi gün sonu sona erecek.