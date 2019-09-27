İstanbul Valiliği 9 ilçede 14 okulu tatil etti işte deprem tatili verilen okullar

İSTANBUL Valiliği'nden gelen son dakika haberinde 9 ilçede 14 okulun tatil edildiği bilgisi var. İstanbul Valiliği hangi okulların tatil edildiğini liste halinde yayınladı.

İSTANBUL Valiliği deprem sonrasında yapılan düzenlemelere ilişkin son bilgileri aktardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekipler hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve işyerlerinde “ön tespit” incelemeler yaptı. Bu incelemeler neticesinde kontrol edilen 55 okuldan 14 okulda eğitime ara verildi.



İstanbul Valiliği'nin 9 ilçede tatil ettiği 14 okulun listesi şöyle:

Sultangazi : İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa : Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler : Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece : Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri : Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy : Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece : Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu , Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu

Maltepe : Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca : Arif Nihat Asya MTAL

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında hastaneler ve depremde yaralananların sağlık durumlarına ilişkin son bilgiler de aktarıldı. Valilik şu bilgileri verdi:

Sağlık

Bu çalışmalarında Silivri ve Küçükçekmece ilçelerimizdeki 2 hastanemizde yapısal olmayan küçük çaplı hasar tespit edilmiş, ancak hastanelerimizde hizmetin sunumuna engel bir durumun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Eğitim

Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.

Konut ve işyeri

İlimiz genelinde bu sabaha kadar, toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunulmuştur. Bu yapılar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce oluşturulan 135 ayrı Ön Tespit İnceleme Ekibi tarafından en kısa sürede kontrol edilerek, ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecektir.

Adli

Dün gece saatlerinde sosyal medya ve çeşitli sosyal ağlarda depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtları paylaşanlar hakkında, adli ve idari makamlarca gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Yaralıların durumu

Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20’si ayakta tedavi edilmiş,14 vatandaşımızın tedavileri çeşitli hastanelerimizde devam etmektedir.