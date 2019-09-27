HABER /  GÜNCEL

İzmir'den acı haber! Polis memuru şehit oldu

İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, dün kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü İzmir-Çeşme kara yolundaki Adres kavşağında durdurmuş, belge kontrolü yaptığı sırada İzmir yönünden gelen H.G'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç kendisine çarpmıştı.

Çağlayan, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İntihara kalkışan kocayı polis ipten aldı karısı bakın ne dedi! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Valiliği 9 ilçede 14 okulu tatil etti işte deprem tatili verilen okullar
Nagehan Alçı deprem profesörlerine saydırdı uzman kılıklı şarlatanlar
Tek hissedarı Hazine ve Maliye Bakanlığı! Türk Reasürans AŞ kuruldu
Deprem uzmanı Ercan'dan korkutan açıklama: 60-70 kat daha fazla sarsılacağız
Fatih Altaylı çok sert çıktı: Depremde bir halta yaramıyorsanız ne zaman yarayacaksınız?
İstanbul'da acil toplanma alanlarıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan korkutan açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşılama sayesinde her yıl 14 bin ölüm engelleniyor
Deprem nedeniyle İstanbul'da beyanname süreleri uzatıldı
MB rezervleri Ağustos’ta yüzde 2.2 artışla 101.6 milyar dolara yükseldi
Bursa'da ormanları saran tırtıllar İnegöl ekonomisini tehdit ediyor
Van'da öldürülen PKK'lı terörist 'Gri Liste'de çıktı
AFAD İstanbul depremi 5.8 büyüklüğünde merkez üssü Silivri
Yorumlar 1 yorum