İzmir'den acı haber! Polis memuru şehit oldu

İstanbul Valiliği 9 ilçede 14 okulu tatil etti işte deprem tatili verilen okullar

Tek hissedarı Hazine ve Maliye Bakanlığı! Türk Reasürans AŞ kuruldu

Deprem uzmanı Ercan'dan korkutan açıklama: 60-70 kat daha fazla sarsılacağız

Fatih Altaylı çok sert çıktı: Depremde bir halta yaramıyorsanız ne zaman yarayacaksınız?