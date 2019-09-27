İntihara kalkışan kocayı polis ipten aldı karısı bakın ne dedi!
BURSA’nın İnegöl ilçesinde eşi barışmayı reddedince intihara kalkışan genci, polis ipten aldı. Ölümden dönen Sadık Y., polislere, "Neden beni kurtardınız", diye tepki gösterdi. O sırada evden çıkan eşi Y.Ş. de "Banane" dedi.
Olay sabaha karşı saat 03.00 sıralarında İnegöl’ün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Y., geçimsizlik nedeniyle eşi Sadık Y.'ye boşanma davası açarak evi terk etti. Babasının evine dönün Ş.Y. ile barışmak isyen Sadık Y., sabaha karşı kayınpederinin evine giderek, eşi ile görüşmek istedi.
Kendini boşluğa bıraktı: Eşini görmek ve ikna etmek isteyen Sadık Y., aksi takdirde intihar edeceğini belirterek, elindeki ip ile aydınlatma direğine tırmandı. Bu sırada olay yerine gelen polis, olası bir olaya önlem aldı. Tüm çabalarına rağmen eşini ikna edemeyen Sadık Y., aydınlatma direğine bağladığı ipi boynuna geçirip kendini boşluğa bıraktı.
Polis ipten aldı: O sırada olay yerinde bulunan polislerden biri boşlukta sallanan Sadık Y.'yi ayaklarından tutup yukarı kaldırdı, diğer polis ise aydınlatma direğine tırmanıp, boynundaki ipi keserek, genç adamı kurtardı.
Karısı "banane" dedi: Ölümden dönen Sadık Y., polislere, "Neden beni kurtardınız", diye tepki gösterdi. O sırada evden çıkan eşi Y.Ş. de "Banane" derken, polisler, genç kadını olay yerinden uzaklaştırdı.