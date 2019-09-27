Deprem anında telefon şebekesi neden çöküyor uzmanlar uyarıyor aramayın mesaj atın

İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefon şebekeleri çöktü. Çok sayıda kullanıcı sesli arama gerçekleştiremedi. Şebekenin çökme sebebi herkesin aynı anda araması. Uzmanlar deprem gibi kriz anlarında gerekli olmadıkça telefon görüşmesi yapılmamalı uyarısında bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmanın tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Mesajlaşarak haberleşilirse şebekede trafik olmaz ve ses kanalı şebekelerde kullanılır hale gelir. Bu da ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarının kriz anlarında sesli görüşme yapabilmesini sağlar." dedi.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, deprem sonrası şebekelerde problem yaşanmasının temel sebebinin, çok sayıda kullanıcının aynı anda sesli arama yapma talebinde bulunması olduğunu söyledi.

Şebekenin çökmesi herkesin aynı anda aramasından kaynaklanıyor

Deprem esnasında sallantılardan dolayı bazı santrallerde elektrik kesintisi yaşanmış veya sistemlerin kendisini kapatmış olabileceğini aktaran Karaçuha, "Bu durumlar gerçekleşme ihtimali olsa da düşük olasılığa sahip. Deprem sonrasında şebeke problemi yaşanması herkesin aynı anda sesli arama yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Deprem gibi kriz anlarında gerekli olmadıkça telefon görüşmesi yapılmamalı

Karaçuha, sesli aramalarda problem yaşanmasına rağmen WhatsApp aracılığıyla iletişimin sağlandığına işaret ederek, şunları kaydetti: Şebekelerde ses, veri gibi farklı kanallar bulunuyor. WhatsApp aracılığıyla sağlanan iletişim, ses kanalından farklı bir kanalda gerçekleşiyor. Bu nedenle sesli aramalarda problem yaşanırken WhatsApp'la yapılan haberleşmelerde şebeke bunu kaldırabiliyor. Deprem gibi kriz anlarında gerekli olmadıkça telefon görüşmesi yapılmamalı, mesajlaşma tercih edilmeli.

Mesajlaşarak haberleşilirse şebekede trafik olmaz

Mesajlaşarak haberleşilirse şebekede trafik olmaz ve ses kanalı şebekelerde kullanılır hale gelir. Bu da ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarının kriz anlarında sesli görüşme yapabilmesini sağlar. Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, dünyada hiçbir ülkenin kriz anlarında yoğun talebi karşılayabilecek bir telefon şebeke altyapısına sahip olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: Deprem anında iletişimin kesilmesinin ana sebebi anlaşılır olması açısından şöyle açıklanabilir:

ABD dahil olmak üzere hiçbir ülkede bu şekilde bir altyapı bulunmuyor

İstanbul'daki herkes arabasını alıp boğaz köprüsüne gitmeye kalksa o kadar arabanın köprüden geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla deprem anında herkes telefona sarılıp eşini, dostunu aramaya kalkınca iletişim sistemlerindeki trafiğin artmasına bağlı olarak sistem kilitleniyor ve iletişimde kesintiler meydana geliyor. Dünyada hiçbir şebeke böyle bir trafiği kaldıramaz. Herkesin aynı anda sesli arama yaptığı bir durumda sistemin çalışır halde olması şebeke kurulum maliyetlerini 10 kat artırır. Şebekenin bu talebi karşılaması teknik olarak imkan dahilinde fakat ekonomik bir seçim olmadığı için ABD dahil olmak üzere hiçbir ülkede bu şekilde bir altyapı bulunmuyor."