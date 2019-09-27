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İstanbul depreminde marketteki görüntü dillerde! Herkes helal olsun diyor

İSTANBUL'da bir markette alışveriş yaparken depreme yakalanan vatandaşlardan birinin yaptığı hareket büyük taktir aldı.

İSTANBUL'da bir markette alışveriş yaparken depreme yakalanan vatandaşlar koşarak marketten çıktı. Vatandaşlardan biri dışarı çıkarken kasanın önünde bekleyen küçük çocuğu fark etti ve çocuğu da alarak dışarı çıkardı.

Bu görüntü dünkü depremden sonra gündeme oturdu. Kimliği bilinmeyen kişinin yaptığı hareket taktir topladı ve herkes 'helal olsun' dedi. 

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