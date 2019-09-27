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Ebru Şallı Uğur Akkuş ile evlendi tek taşı sosyal medyada olay oldu

Eski manken Ebru Şallı, dün akşam iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile nikah masasına oturdu. Şallı'nın parmağındaki büyük tektaşı ise herkesin dikkatini çekti.

Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş dün gece Çırağan Sarayı'nda, evlendi. 50 kişinin katıldığı düğünde dikkati çeken ise Ebru Şallı'nın parmağındaki yüzük oldu.

50 KİŞİLİK DÜĞÜNLE EVLENDİ

Ebru Şallı Cengiz Abazoğlu'nun özel tasarım olarak hazırladığı gelinlik giyerken Uğur Akkuş'un damatlığı Tom Ford'dan özel dikildi. Şallı, sosyal medya hesabı üzerinden düğüne dair fotoğraflar paylaşarak takipçilerini mutlu etti.

Sade bir törenle dünya evine giren Ebru Şallı'nın düğün fotoğraflarında en dikkat çeken ayrıntı ise parmağındaki tektaş yüzük oldu. Şallı'nın yüzüğünün değeri ise henüz bilinmiyor.

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