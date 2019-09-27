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Fatih Altaylı GSM şirketlerine canlı yayında saydırdı

Fatih Altaylı, Habertürk'teki programında 5.8'lik deprem sonrası erişim problemi yaşatan GSM operatörlerine "Eğer depremde bir halta yaramıyorsanız, ne zaman yarayacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.

"Telefon bize lazım ve bu depremde lazım." diyen Altaylı, "Yani bundan geyik yapmak, tamam, hoş, güzel. Ama depremde can için önemli. Eğer depremde bir halta yaramıyorsanız, ne zaman yarayacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Altaylı, konuşmasında şunlara değindi:

"Şu halkı adam yerine koyun"

Çıkın bari iki satır açıklama yapın. Yıllardır cebindeki parasını aldığınız şu halkı adam yerine koyun. 'Kardeşim biz bundan, bundan dolayı yapamadık. Yarın düzelteceğiz' deyin, 'Seneye düzelteceğiz' deyin. Bir şey deyin.

"Bir halt olmadığınız ortaya çıktı"

Bunca insan eşine, dostuna, sevdiğine, çoluğuna, çocuğuna ulaşamadı. Tam anlamıyla çuvalladınız, rezil oldunuz. Çok büyük konuştunuz, 'Teknolojide böyleyiz' diye.

Bir halt olmadığınız ortaya çıktı. Şu kadarcık bir sallantıda hepiniz devrildiniz, kartondan evler gibi.

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