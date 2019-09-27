İstanbul büyük bir depreme hazır mı vatandaşlar ne diyor?

İstanbul'da Silivri merkezli 5.8'lik deprem meydana geldi. Saat 13.59 meydana gelen şiddetli deprem, vatandaşlarda büyük korku ve paniğe sebep oldu. Vatandaşlar panik halinde sokaklara döküldü. Okullar deprem sebebiyle tatil edildi. Silivride yaralıların olduğu depremde, sarsıntı etkisiyle Avcılar merkez caminin minaresi yıkıldı.Peki vatandaşların deprem konusunda düşündükleri neler?