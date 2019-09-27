İstanbul büyük bir depreme hazır mı vatandaşlar ne diyor?
İnternethaber olarak vatandaşa deprem anını ve olası büyük bir depreme karşı istanbul hazırlıklı mı diye mikrofon uzattık. İşte yanıtlar...
İstanbul'da Silivri merkezli 5.8'lik deprem meydana geldi. Saat 13.59 meydana gelen şiddetli deprem, vatandaşlarda büyük korku ve paniğe sebep oldu. Vatandaşlar panik halinde sokaklara döküldü. Okullar deprem sebebiyle tatil edildi. Silivride yaralıların olduğu depremde, sarsıntı etkisiyle Avcılar merkez caminin minaresi yıkıldı.Peki vatandaşların deprem konusunda düşündükleri neler?