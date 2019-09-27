MEDYA

Canevim 17. bölüm 2. fragmanı

Canevim dizisi 17. yeni bölümüyle 30 Eylül 2019 Pazartesi akşamı ATV'de olacak. Canevim'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Canevim 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Canevim'in yeni bölümünde neler olacak? Canevim 30 Eylül 2019 Pazartesi akşamı ATV'de...

Yapımcılığını Koliba Film - Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor.

Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in başrollerini paylaştığı Canevim’de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şanlıurfa'da düğünde maganda dehşeti 1 ölü 1 yaralı
İmamoğlu: Deprem geç gelsin diye dua ettim
Mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama geldi
Deprem İstanbul'u şoka soktu! Prof. Naci Görür dün hepsini söylemişti!
Balıkesir'de şehir eşkıyaları polise saldırdı
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aşk Ağlatır 4. bölüm 3. fragmanı
Elimi Bırakma 47. bölüm 2. fragmanı
Özel araçta sigaraya ceza yasası ne zaman çıktı? Sürücüye ceza ne kadar
Kalk Gidelim 79. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 90. bölüm 2. fragmanı
Yarın okullar tatil mi? İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli'nde deprem tatili
İşte Whatsapp'ta yayılan deprem ses kayıtları
Müge Anlı Tatlı Sert'te kaybolan Satı Ermiş olayında şoke eden gelişme