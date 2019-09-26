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Balıkesir'de şehir eşkıyaları polise saldırdı

Balıkesir'de şehir eşkıyaları polise böyle saldırdı.

Balıkesir'de şehir eşkıyaları polise böyle saldırdı.

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