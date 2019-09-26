Aleyna Tilki deprem sonrası çığlık attığı anların videosunu paylaştı

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Ünlü isimlerin peş peşe paylaşım yaptığı deprem sonrası en ilginç paylaşımlardan biri de genç şarkıcı Aleyna Tilki'den geldi.

19 yaşındaki Aleyna Tilki, yüreklerin ağza geldiği deprem sonrası 2,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından korku treni olarak bilinen oyuncağa bindiği anların videosunu paylaştı. Çığlık attığı videosunu kahkaha emojileriyle paylaşan Tilki, "Biraz izleyin sonra sileceğim. Depremden sonraki modum bu" notunu yazdı.