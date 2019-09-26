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İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSTANBUL'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat saat 13.59'daki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi. İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil" ifadelerini kullandı.

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