Fikret Orman: Hiçbir başkana yapılmayanlar bana yapıldı

Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu, başkan Fikret Orman'ın kararını görüşmek üzere toplandı Vodafone Park'ta toplandı. Başkan Fikret Orman, toplantıya saat 11.00 sularında geldi.

"Başkan Beşiktaş'ı bırakma''

İlk olarak aracından inmeyen Orman, bazı taraftarların 'Başkanım bizi bırakma' tezahüratlarının ardından aracından indi. Bazı taraftarların Orman'a yönelik, "Başkan Beşiktaş'ı bırakma, sen ne yaptıysan Beşiktaş için yaptın, böyle ayrılık olmaz" pankartları açtığı görüldü.