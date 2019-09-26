POLİTİKA

İbrahim Kalın Neşet Ertaş'ın eserini seslendirdi sosyal medyadan paylaştı

İbrahim Kalın Twitter hesabından Neşet Ertaş'ın 'Sen benimsin ben seninim' adlı eseri seslendirdiği videoyu paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından Neşet Ertaş'ın 'Sen benimsin ben seninim' adlı eseri seslendirdiği videoyu 'Vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş ustayı rahmetle yâd ediyorum. Gönül pınarından akan bir eserini okuduk. Ruhu şâd olsun.' ifadelerini kullanarak paylaştı.Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk- İş araştırmanın sonuçlarını açıkladı: Açlık sınırı 2064 lira oldu
İstanbul'da bir deprem daha! Kaç şiddetinde oldu? AFAD- Kandilli son depremler
Beşiktaş'ta Fikret Orman'a ikna turları
Şirin Ünal beni intihardan 5 dakika önce aradı! Nadira Kadirova'nın abisi anlattı
Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak açıklamalar: 17-25 Aralık tecrübesini yaşayınca anladım
Fernandao'dan itiraf: Depresyona grimiştim
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakır'da kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu
Gülşen derin dekoltesiyle 'yok artık' dedirtti
Diyarbakır'da kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu
Bursa'da 6 bin tavuk ölüsü bulundu! Bir mahalle karantinaya alındı
Ayakkabı boyacılığı yapan engelli şahıs 9 bin doları yolda düşürdü
Ankara'da taşlı sopalı kavga 3 yaralı
Çağla Şıkel'den olay frikik iç çamaşırı göründü
Akşener: Bizden ufak bir miktar oy Davutoğlu'na MHP'nin oyları Babacan'a gidiyor