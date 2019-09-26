İbrahim Kalın Neşet Ertaş'ın eserini seslendirdi sosyal medyadan paylaştı

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından Neşet Ertaş'ın 'Sen benimsin ben seninim' adlı eseri seslendirdiği videoyu 'Vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş ustayı rahmetle yâd ediyorum. Gönül pınarından akan bir eserini okuduk. Ruhu şâd olsun.' ifadelerini kullanarak paylaştı.Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.