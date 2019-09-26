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Gülşen derin dekoltesiyle 'yok artık' dedirtti

Sadece sesiyle değil, verdiği konserlerde tercih ettiği çarpıcı kostümlerle de kendisinden söz ettiren Gülşen, bu geleneği Cengiz Abazoğlu defilesi için de bozmadı.

Ünlü modacı Cengiz Abazoğlu’nun geride bıraktığımız gün düzenlediği defilede mini bir konser için davetlilerin karşısına çıkan Gülşen kıyafet seçimiyle göz doldurdu.

Oğlunun eğitimi için İngiltere’ye yerleşen Gülşen, iş için Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Gülşen son olarak Cengiz Abazoğlu defilesinde sahne aldı.

Mini bir konser veren ünlü şarkıcı, derin sırt ve göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Gülşen, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen defilede bir manken gibi şıklığıyla göz doldurdu.

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