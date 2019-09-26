MEDYA

Yasak Elma 51. bölüm fragmanı

Yasak Elma dizisi 51. yeni bölümüyle 30 Eylül 2019 Pazartesi akşamı FOX'ta olacak. Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Yasak Elma 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 30 Eylül 2019 Pazartesi akşamı FOX'ta...

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP Şırnak İl Başkanlığına terör saldırısı
Trump'ın Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yemekte buluştu
AK Parti, 'Yargı Paketi'ni Erdoğan'a sunacak
31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava
Türkiye'den Mısır'a sert tepki: Reddediyoruz!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 3. bölüm 2. fragmanı
Mucize Doktor 3. bölüm 2. fragmanı
Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt olayında define ayrıntısı şoke etti
Damat ve arkadaşlarından mezdeke şov
Erdoğan: Ülkemizde domuz eti yiyenler var, müdahale etmedik
Balon balığı zehirlenmesi öldürücü! Balon balığı yenir mi?
İstanbul'da camide kalp krizi geçiren kişiye yardım eden olmadı
31 Mart Seçimleri'nde 'görevi ihmal' suçundan 41 kişi hakkında dava açıldı