POLİTİKA

Erdoğan: Ülkemizde domuz eti yiyenler var, müdahale etmedik

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda düzenlenen yan etkinlikte konuşan Erdoğan, "Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var biz bunlara müdahale etmedik, etmeyiz. Onun inancının gereği odur yiyebilir bizi çok da ilgilendirmez" dedi.

ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında Pakistan ile Türkiye'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenen 'Nefret Söylemiyle Mücadele' temalı yüksek düzeyli yan etkinlikte yaptığı konuşmada "Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var biz bunlara müdahale etmedik, etmeyiz. Onun inancının gereği odur yiyebilir bizi çok da ilgilendirmez" dedi.

Erdoğan "Günümüzde nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için sokakta, çarşıda, işyerlerinde tacize uğruyor" diye konuştu.

"Herkesin vejetaryen olması beklenemez"

Hindistan'da inek eti yedikleri için 'kırbaçlanan hatta palalarla dövülen, ölüme mahkum edilen Müslüman gençler' olduğunu söyleyen Erdoğan "Herkesin vejetaryen olması beklenemez. 'Sen nasıl inek eti yersin?' Böyle bir saçmalık olabilir mi? Biz de inek eti yiyoruz. Bir taraftan inanç özgürlüğü diyeceksiniz, benim inancımın gereği bu değil. Ben senin inancına saygı duyuyorum. Sen benim inancıma niye saygı duymuyorsun? Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var biz bunlara müdahale etmedik, etmeyiz. Onun inancının gereği odur yiyebilir bizi çok da ilgilendirmez" dedi.

Erdoğan, "Şu anda Hindistan'ın Keşmir'de geldiği noktanın tanımı mümkün değil, anlaşılır değil. Şu anda Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Buradaki insanlar adeta bu açık hava hapishanesinde mahkum konumundalar. Giriş, çıkış adeta yasak durumda ve yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum, anlamak ve anlatmak da istemiyorum" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, "Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez. Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı, ırkçılık, nefret söylemiyle etkin mücadele yönündeki çabalara öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.

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