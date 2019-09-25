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Galatasaray Fenerbahçe derbisini kim kazanır? Candaş Tolga Işık yorumladı

Candaş Tolga Işık, Serdar Ali Çelikler ve Mehmet Ayan, 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı.

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında hafta sonu oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumlandı.

''Gary Rodriguez'in yerine kim oynayacak''
Serdar Ali Çelikler, ''Derbiyle ilgili tahminler için daha erken. Fenerbahçe'de çok bilinmez var. Stoperler belirsiz. Gary Rodriguez'in yerine kim oynayacak. Bugün itibari ile tam kadro çalıştılar. Daha belli değilmiş. Hasan Ali oynamak istiyormuş ama oynayamaz büyük ihtimal. Moses bile oynamayabilir.'' dedi.

''Emre'li Fenerbahçe çok iyi''
Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için görüşlerini aktaran Candaş Tolga Işık, ''Emre'li Fenerbahçe çok iyi. Galatasaray'ın temposu düşük ama ev sahibi olduğu için daha avantajlı. Derbilerde her şey sahada belli olur. Kazanan büyük psikolojik üstünlük sağlar.'' şeklinde konuştu.

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