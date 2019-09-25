Abdullah Avcı istifa etmiş Fikret Orman kabul etmemiş!

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararını açıklamasının yankıları devam ederken Abdullah Avcı ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında istifanın perde arkasına dair bomba detaylar açıklanırken Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı;

''Hocanın devam etmeyeceğini düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın, çok kısa bir süre sonra bırakacağını düşünüyorum. Bıraktığını duydum. Başkan sen bir dur demiş.''