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Belçikalıların kaldığı yazlık sitede korkutan yangın

Mersin’in Erdemli ilçesinde Belçikalıların kaldığı, 12 katlı bir yazlık sitenin son katında yangın çıktı. Site sakinlerini korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı’nda, sabah saatlerinde Belçikalıların yoğun olarak kaldığı 900 haneli 12 katlı bir yazlık sitenin son katında yangın çıktı.

İddiaya göre, Belçikalı olduğu öğrenilen çiftin fişe takılı unuttuğu ütü yangına sebep oldu. Daire sahipleri sabahleyin ütüyü açık unuttu, daha sonra kahvaltıya komşularına gitti. Isınan ütü ise alev alarak yanmaya başladı.

Dumanların yükseldiğini gören site güvenlik görevlisi olayı hemen itfaiyeye ve polise haber verdi. Siteye gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında yaralanmalara karşı ambulans da hazır bekletildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, daire ise kullanılamaz hale geldi. Dairesinin yandığını gören Belçikalı gözyaşlarına hakim olamadı. Site sakinleri gözyaşlarına boğulan adamı teselli etmeye çalıştı.

Yangının çıkış anını gören site sakinleri ise, “Güvenlik görevlimiz hemen gerekli yerlere haber vermiş. Daire sakinleri Belçikalı komşularımız. Komşularına kahvaltıya gittiği sırada yangın meydana gelmiş. Anlattıklarına göre, ütüyü açık unutmuşlar. Çok şükür ölü ve yaralı yok” dediler.

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