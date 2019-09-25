GÜNCEL

Kadıköy'de şüpheli çanta alarmı

KADIKÖY iskele meydanında bırakılan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan elbise ve ayakkabı çıktı.

Olay, Kadıköy'ün en işlek yeri olan iskele meydanda meydana geldi. Beşiktaş iskelesi yakınında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, alanı boşaltarak güvenlik şeridi çekti. Bu sırada çevrede toplananlar merak dolu bakışlarla çalışmaları izledi. Özel elbise giyen bomba imha uzmanı, çantaya fünye yerleştirdi. Büyük bir gürültüyle patlayan çantadan elbiseler ve ayakkabı çıktı. İncelemenin ardından güvenlik şeritleri kaldırılarak alan yaya trafiğine açıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da devlet hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma
PTT Kargo'dan üniversite öğrencilerine yüzde 30 indirim
İsveçli iklim aktivist Greta Thunberg'e Alternatif Nobel Ödülü
Ak Partili yetkili Financial Times'a konuştu! Ali Babacan yüzde 10 alırsa...
Dünkü deprem Prof. Naci Görür'ü ürküttü! En az 7.2 büyüklüğünde deprem
MSB duyurdu: Avaşin bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cüneyt Özdemir'den Erdoğan yorumu "Bir dünya devlet lideri"
Van Gölü'nde dalgıçlar keşfetti dünyanın en büyüğü
Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar Ahmet Kaya şarkısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Antalya Akseki'de iki otomobil çarpıştı 4 ölü, 2 yaralı
İranlı iş adamına o dehşeti yaşatanlar kısa sürede yakalandı
Üçüncü basamak hastaneler hangileri bir ve ikinci basamak sağlık kurumları
Adil Gür "Üçüncü ittifak ortaya çıkacak"
Bulutsuzluk Özlemi solisti Nejat Yavaşoğulları öldü denildi açıklama geldi